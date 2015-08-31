Торгові мережі підняли націнку на соціальні товари - експерт

Падіння купівельної спроможності українців поряд зі зміною в структурі споживання змушує торговельні мережі збільшувати націнку та заробляти на соціально значущі товари масового споживання.

Про це в коментарі УНІАН повідомив директор Української Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

"Раніше націнка на соціальні товари регулювалася державою і становила не більше 17%, то зараз такого регулювання немає. І хоча мережі заявляють про намір дотримуватися цієї націнки, навіть на молочні товари, на хліб і на інші значущі для населення товари націнка може становити більше 25%", - сказав Дорошенко.

Дорошенко також відзначив суттєве збільшення частки товарів масового споживання в загальному обсязі продажів, "якщо раніше частка таких товарів у загальному товарообігу країни становило близько 15%, то на сьогоднішній день обсяг продажів соціальних товарів в Києві становить близько 30%-40%, а в деяких регіонах країни - до 60%", - зазначив він.

При цьому, як уточнює експерт, якщо раніше за допомогою соціальних товарів мережі лише залучали клієнтів, а заробляли на іншому, більш дорогому або потрібному товарі середньої цінової категорії, то тепер мережі змушені заробляти на дешевих товарах.

Разом з тим, прив'язка виручки до квадратного метра торгової площі змушує мережі оптимізувати асортимент своєї продукції у напрямі більш дешевої, поступово відмовляючись від дорогої імпортної продукції, оскільки на неї немає попиту.

За прогнозами експерта, восени рітейлери продовжать заміщати асортимент своєї продукції більш дешевими аналогами, а імпортні товари будуть залишати полиці українських магазинів.

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Як повідомляв УНІАН, падіння роздрібного товарообігу, який за даними Державної служби статистики України (без урахування окупованого Криму та частині зони АТО) в січні-липні 2015 року знизився на 23,6%, а також зміни в його структурі, змушує торговельні мережі не тільки переглядати лінійку товарів і міняти постачальників, але й коригувати стратегію розвитку бізнесу в цілому.

Довідка УНІАН. До соціально значущих відноситься більше двох десятків товарів, у тому числі яловичина, свинина (крім безкісткового м'яса), кури, морожена риба, вершкове масло і соняшникову олію, яйця, цукор, сіль, молоко, чорний чай, гречана крупа, картопля, морква, яблука та інше.