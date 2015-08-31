Гривня закрила міжбанк на рівні 22,20 за долар

У понеділок, 31 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 21,80/22,20 гривні/долар, про це УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро на рівні 24,4770/24,9210 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3230/0,3300 гривні/рубль.

Читайте такожНацбанк продовжує зміцнювати офіційний курс гривні: 23,87 за євро і 21,18 - за долар

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 21,8054 гривні/долар, до цього часу було укладено 567 угод на суму 347,56 мільйона доларів.