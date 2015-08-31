Підвищення з 1 вересня соціальних стандартів узгоджено з МВФ - Яресько

Підвищення соціальних стандартів узгоджено з Міжнародним валютним фондом і не вплине на реалізацію чотирирічної програми фінансування EFF, заявила міністр фінансів Наталія Яресько на брифінгу в Києві.

"Все узгоджено з Міжнародним валютним фондом", - сказала вона.

За словами міністра, фінансові ресурси для підвищення будуть виключно неемісійними.

"Ми дуже обережно ставимося до відновлення економічної стабільності й не хотіли робити жодних кроків, доки не мали впевненості, що ми дійсно маємо неемісійний ресурс для підвищення соціальних стандартів", - підкреслила Яресько.

Також глава Мінфіну зазначила, що перевищення планового показника надходжень до держбюджету, узгодженого з МВФ, наразі становить 19 мільярдів гривень. При цьому система електронного адміністрування ПДВ вже дозволяє залучати додатково 1,5-2 мільярди гривень щомісяця.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України ініціював підвищення з 1 вересня мінімальних зарплат і пенсій в Україні і передав до парламенту відповідні зміни в державний бюджет для подальшого затвердження.

Зокрема, мінімальна заробітна плата буде підвищена до 1378 гривень, а мінімальна пенсія - до 1074 гривень.

Крім того, буде підвищена заробітна плата працівників бюджетної сфери.