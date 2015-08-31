Нацбанк знизив офіційний курс гривні: 24,45 за євро і 21,80 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 1 вересня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2180.5419 (31 серпня – 2118.5441)

100 EUR – 2445.4777 (31 серпня– 2387.1755)

10 RUR – 3.2684 (31 серпня – 3.1868)

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Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 31 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 21,80/22,20 гривні/долар, про це УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро на рівні 24,4770/24,9210 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3230/0,3300 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 21,8054 гривні/долар, до цього часу було укладено 567 угод на суму 347,56 мільйона доларів.