Яресько пропонує повернути казино та букмейкерів в українські міста

Про це повідомляє РБК-Україна.

"Легалізація ігрового бізнесу принесе до 5 мільярдів гривень надходжень до держбюджету в рік. Про це під час прес-конференції повідомила міністр фінансів України Наталія Яресько", - говориться у повідомленні.

"Ми можемо компенсувати частину через легалізацію в оподаткуванні ігрового бізнесу. На перший погляд це виглядає до 5 мільярдів в рік надходження до бюджету, але конкретні цифри будуть вже під час бюджетування", - повідомила Яресько.

За словами міністра фінансів, такий пакет законопроектів буде поданий на розгляд Верховної Ради вже у вересні.

"На Національній раді реформ 3 вересня спробуємо представити і знайти одне бачення і тоді на Кабміні і далі подамо до Верховної Ради, це буде якнайшвидше, точно у вересні місяці", - сказала голова Мінфіну.

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