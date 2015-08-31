Дефіцит держбюджету в січні-липні скоротився в 14 разів

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

При цьому, за даними регулятора, в липні дефіцит держбюджету скоротився до 0,2 млрд грн з 7,7 млрд грн місяцем раніше, що стало результатом як збільшення доходів, так і зменшення витрат в абсолютному вимірі.

За інформацією НБУ, доходи держбюджету в січні-липні зросли на 44,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року (у липні-2015 проти липня-2014 – на 86,9%) внаслідок збільшення як податкових, так і неподаткових надходжень.

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Витрати держбюджету у січні-липні 2015 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 25,5%, в липні 2015 року проти липня 2014 року – на 32,3%.

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України за підсумками першого півріччя 2015 року зведений з дефіцитом на рівні 2,1 млрд грн після профіциту в 5,61 млрд грн за січень-травень.

Чинний держбюджет України на 2015 рік передбачає доходи на рівні 502,260 млрд грн, витрати – 566,870 млрд грн, граничний обсяг дефіциту – 75,820 млрд грн, або 4,1% ВВП, стеля держборгу – 1,394 млрд грн.

Фактичний дефіцит держбюджету за 2014 рік, включаючи випуск ОВДП для компенсації різниці в тарифах місцевим бюджетам на оформлення відшкодування ПДВ, склав 78,07 млрд грн, що на 20,7% більше від показника за 2013 рік.