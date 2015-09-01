Залишок коштів у Держказначейства оновив рекорд за останні 12 років - майже 46 мільярдів

Згідно з наведеними даними за 12 років - з початку 2003 року, залишок коштів на ЄКР на початок вересня став максимальним залишком на початок місяця за цей період, повідомляється на сайті Держказначейства.

Порівняно з початком попереднього місяця залишок коштів на ЄКР збільшився на 12,582 мільярда гривень, або на 38%, в річному вираженні - в 4,5 рази, порівняно з початком року - в 15 разів.

Нагадаємо, обсяг коштів на єдиному казначейському рахунку постійно змінюється, збільшуючись під час надходжень податків та інших обов'язкових платежів до державного та місцевого бюджетів і знижуючись під час пікових навантажень за видатками.

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Як повідомляв УНІАН, залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 серпня 2015 року склав 33,271 мільярда гривень.