Російський рубль відновив падіння
Причиною падіння стали зниження цін на нафту та слабкі статистичні дані промсектора Китаю за липень.
Рубль впав на відкритті торгів вівторка на тлі зниження нафти та негативної тенденції світових ринків після слабких показників китайського промсектора, повідомляє Reuters.
Курс долара на Московській біржі до 10:15 піднявся до рівня 65 рублів/долар, що на 1,2% вище показників попереднього закриття.
Євро до цього часу торгувався на рівні 73,25 рублів/євро, що на 1,5% вище попереднього закриття.
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Як повідомляв УНІАН, станом на 8:49 вартість ф'ючерсів на північноморську суміш Brent знижувалася на 2,44% - до 52,83 долара за барель. Вартість ф'ючерсів на легку нафту марки WTI опускалася на 2,62% - до 47,91 долара за барель.
Державне статистичне бюро Китаю у вівторок опублікувало індекс ділової активності (PMI) в промисловості країни за серпень. Офіційне значення індексу в звітному місяці знизилася з 50 до 49,7 пункту, що збіглося з прогнозом аналітиків. При цьому індикатор досяг мінімуму з серпня 2012 року. У липні індекс PMI склав 50 пунктів. Значення вище 50 пунктів свідчить про зростання активності, нижче — про її зниження.