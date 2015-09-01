Нацбанк пояснює уповільнення інфляції стабільністю на валютному ринку

Національний банк України пояснює уповільнення інфляції у липні до 55,3% у річному вираженні стабільністю на валютному ринку і зменшенням залишкових ефектів від девальвації гривні, яка відбулася на початку року, повідомляється на сайті регулятора.

Крім того, серед факторів, які вплинули на уповільнення інфляції в країні регулятор називає проведення жорсткої монетарної та фіскальної політики, а також стриманий споживчий попит, який сприяв уповільнення зростання цін на непродовольчі товари.

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Як повідомляв УНІАН, дефляція в Україні в липні 2015 року, порівняно з червнем, без врахування окупованого Криму та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції, склала 1%. Дефляція місяць до місяця зафіксовано вперше з серпня 2013 року.

У річному вираженні (липень 2015 року до липня 2014 року) інфляція сповільнилася до 55,3% до 57,5%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку року, за січень-липень, споживчі ціни в Україні зросли на 39,3%.