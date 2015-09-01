Фонд гарантування має намір продати активи 9 банків-банкрутів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб має намір цього тижня продати активи 9 неплатоспроможних банків на загальну суму понад 1,69 мільярда гривень.

Як повідомляється на сайті фонду, в тому числі на продаж виставляються основні кошти банків "Меркурій", "Форум", "Кредитпромбанку" та "Интеркредитбанка".

Крім того, фонд розраховує продати права вимоги по виданих кредитах банків "Порто Франко", "Єврогазбанку", "Золоті ворота" та "Меліор банку".

Фонд нагадує, що минулого тижня реалізував активи 10 неплатоспроможних банків на суму понад 2,22 мільйона гривень.

Читайте такожДо банківської системи України протягом трьох років потрібно "влити" 120 мільярдів гривень

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України наприкінці червня заявив про завершення основного етапу очищення банківської системи. В результаті цієї очищення Фонд гарантування в 2014-2015 роках отримав в управління понад 50 неплатоспроможних банків з активами за балансовою вартістю на 320 мільярдів гривень.

Фонд планує виручити від продажу активів ліквідованих банків близько 50 мільярдів гривень, у тому числі до 5 мільярдів гривень вже в цьому році, розраховуючи на серйозні результати з осені.

У липні фонд продав активи 23 неплатоспроможних банків на суму понад 46,74 мільйона гривень. Загалом з березня 2015 року фонд виручив від продажу активів неплатоспроможних банків 369,05 мільйона гривень.