Гривня зміцнилася на міжбанку до 21,90 за долар
13:38, 01 вересня 2015Фінанси
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Котирування гривні до євро встановилися на рівні 24,5180/24,6850 грн/євро
REUTERS
У вівторок, 1 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 21,75/21,90 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 24,5180/24,6850 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3330/0,3360 грн/рубль.
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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 21,8084 грн/дол., на цей час було укладено 55 угод на суму 30,42 млн дол.
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