Найбільші банки світу погіршили прогнози щодо економіки Росії

Американський банк Morgan Stanley зберіг прогноз зниження реального ВВП Росії на 2015 рік на 4,2%, а також погіршив прогноз на 2016 рік до зниження на 1,3% (з -1,2%), йдеться в повідомленні аналітика банку Аліни Слюсарчук, передає Прайм.

Morgan Stanley також прогнозує стримане відновлення економіки країни в 2017 році, очікуючи зростання ВВП на 1,6%, наводить агентство Блумберг повідомлення аналітика банку.

Банк очікує, що рівень інфляції в країні до кінця поточного року досягне значення в 13%.

Німецький Deutsche Bank очікує, що ВВП Росії в поточному році покаже негативну динаміку на рівні 3,8%, раніше банк прогнозував спад російської економіки в 2015 році на 3,3%, йдеться в доповіді фінансової організації.

При цьому в 2016 році експерти Deutsche Bank очікують зниження російської економіки на 1,2%, а в 2017 році - зростання на 0,4%. У своєму попередньому прогнозі банк очікував помірного відновлення темпів зростання економіки РФ вже у другому півріччі 2016 року.

Як відзначається в огляді, зниження прогнозу пов'язане з новим витком турбулентності на світових фінансових ринках, в тому числі і на ринках сировинних товарів, зокрема нафти. Вартість нафти марки Brent минулого тижня досягала 42 доларів за барель. Прогноз цін на нафту знижений економістами банку з 60 доларів до 56 доларів за барель до 2015 року, з 70 доларів до 57 доларів за барель у 2016 році і з 75 доларів до 63 доларів за барель на 2017 рік.

Експерти банку також переглянули прогноз щодо інфляції в Росії на найближчі кілька років. За новими оцінками, за підсумками 2015 року інфляція в РФ становитиме 13,4%, сповільниться до 8,6% у 2016 році і до 7,5% у 2017 році.

Свій прогноз щодо російської економіки погіршив також Bank of America. У доповіді фінансової організації йдеться, що за підсумками поточного року спад ВВП Росії повинен становити 3,7%, хоча в первинному прогнозі передбачалося зниження на 2,8%. Скорегували аналітики банку і прогноз на 2016 рік. Зростання ВВП, на їхню думку, очікується на рівні 0,3% проти 1,1% у попередньому аналізі.

Нагадаємо, минулого тижня прогноз щодо російської економіки на 2016 рік переглянуло міжнародне рейтингове агентство Moody's. Якщо в попередній версії прогнозу зазначалося, що в 2016 році приріст економіки РФ залишиться нульовим, то тепер експерти очікують падіння ВВП на 0,5% або навіть на 1,5%.

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Голова Мінекономрозвитку РФ Олексій Улюкаєв заявив, що міністерство в оновленому прогнозі соціально-економічного розвитку РФ знижує прогноз ВВП на 2015 рік до падіння в 3,3%, прогноз на 2016 рік погіршений - до 1-2%. У первісному прогнозі міністерство очікувало спаду ВВП у 2015 році на 2,8% і зростання в 2016 році на 2,3%.