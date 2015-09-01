В Україні відсьогодні знижується тиск на платників податків

Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби.

При цьому законом, зокрема, встановлюється, що центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, проводить періодичне узагальнення податкових консультацій, які стосуються значної кількості платників податків або значної суми податкових зобов'язань, та затверджує наказом узагальнюючі податкові консультації, які підлягають оприлюдненню, у тому числі на офіційному сайті цього органу, протягом 5 календарних днів.

Платник податків може оскаржити в суді наказ про затвердження узагальнюючої податкової консультації або наданої йому індивідуальної податкової консультації як правовий акт індивідуальної дії, викладених у письмовій або електронній формі, які, на думку цього платника податків, суперечать нормам або змісту відповідного податку чи збору.

Крім того, зокрема, визначається, що тимчасово, до 31 грудня 2016 року включно, платникам податків, обсяг доходів та/або операцій яких за попередній (звітний) рік становив менше 20 мільйонів гривень, штрафні (фінансові) санкції, нараховані на суму податкового зобов'язання, яку платник податків сплатив без оскарження податкового повідомлення-рішення у строки, визначені цим Кодексом, скасовуються протягом 10 днів з дня сплати такого податкового зобов'язання в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 17 липня ухвалила закон про внесення змін до Податкового кодексу щодо зменшення податкового тиску на платників податків.