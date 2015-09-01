Путін пропонує відмовитися від долара і євро на просторах СНД

Президент Росії Володимир Путін вніс до Держдуми законопроект, який передбачає відмову від долара та євро в СНД, пишуть «Вести.Економіка».

Згідно з опублікованим повідомленням на сайті президента Росії, в рамках "Угоди про співпрацю в галузі організації інтегрованого валютного ринку держав – учасників Співдружності Незалежних Держав" буде створено механізм, який дозволить відмовитися від долара і євро в якості проміжної валюти в розрахунках.

Читайте такожРосійський рубль відновив падіння

Угодою передбачається прямий допуск банків-резидентів сторін на внутрішні валютні ринки один одного для проведення міжбанківських конверсійних операцій на умовах не менш сприятливих, ніж ті, які надані національним комерційним банкам.

Наголошується, що це буде сприяти розширенню використання національних валют під час здійснення платежів у сфері зовнішньої торгівлі і надання фінансових послуг і таким чином створить передумови для підвищення ліквідності ринку національних валют.

В рамках ЄАЕС країни вже обговорювали можливість переходу на національні валюти. Згідно з домовленостями між Росією, Білоруссю, Вірменією і Казахстаном перехід на взаєморозрахунки тільки в національних валютах (рублі, білоруські рублі, тенге і драми) повинен відбутися до 2025-2030 рр.

Така пропозиція міститься в проекті розвитку платіжних систем в ЄАЕС, схваленому країнами союзу в грудні 2014 р.

Читайте такожКазахстану не подобається ідея Путіна про єдину валюту в ЄАЕС

Зараз майже 50% платіжного обігу між країнами ЄАЕС припадає на долар і євро. Проект пропонує повністю відмовитися від використання долара і євро в ЄАЕС.