Moody's підрахувало втрати кредиторів від реструктуризації українського держборгу

Втрати кредиторів від реструктуризації українського державного боргу, домовленості про яку було досягнуто 27 серпня, у довгостроковій перспективі в півтора раза перевищать розмір нинішньої боргової «стрижки» і становитимуть не 20% від номіналу євробондів, як зазначається в угоді про реструктуризацію, а 30-35%.

Про це йдеться в огляді міжнародного рейтингового агентства Moody's, текст якого є в УНІАН.

«Угода про реструктуризацію передбачає використання так званих інструментів відновлення вартості бондів, прив'язаних до показника зростання економіки в період з 2021 по 2040 рік. Якщо економіка відновлюватиметься швидше і сильніше, кредитори матимуть можливість відшкодувати свої втрати від стрижки і пролонгації платежів, - наголошується в повідомленні агентства. - Однак ми вважаємо, що втрати становитимуть близько 30-35% в нинішніх цінах і нинішніх обсягах грошових потоків».

Крім того, в агентстві припустили, що поточна економічна і політична ситуація в Україні може значно посилити ризики навіть тих платежів, які країна має здійснити в період до 2019 року.

«Поза сумнівом, списання 3,6 млрд дол. номіналу боргу і пролонгація платежів загальним обсягом 11,5 млрд дол. дасть змогу поліпшити позиції країни в частині ліквідності і сконцентруватися на вирішенні глобальних економічних завдань, - підкреслили в Moody's. – Проте Україна так само стоїть перед великими політичними і економічними викликами, а саме: уповільнення темпів падіння економіки, управління інфляцією, вирішення війни на сході країни, яка вже спричинила втрати тисяч життів і значного індустріального потенціалу».

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Як повідомляв УНІАН, 27 серпня Україна і комітет кредиторів досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 млрд дол. Реструктуризація передбачає повне списання 4 млрд дол., відстрочку платежів за тілом кредиту на 4 роки, а також встановлення єдиної відсоткової ставки за бондами на рівні 7,75%.

Україна почала переговори про реструктуризацію частини боргу в рамках нової програми з МВФ у березні цього року.