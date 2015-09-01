Мін'юст США розслідує маніпуляції з курсом російського рубля

Міністерство юстиції США розширило справу про маніпуляції на валютних ринках і включило до нього операції з російськими рублями, бразильськими реалами і аргентинськими песо.

Про це повідомив Bloomberg з посиланням на джерела, пише «Німецька хвиля».

За даними агентства, слідство вивчає торгові операції, які проводили банки, що не урегулювали претензії Мін'юсту в рамках справи про маніпулювання валютними курсами. Перевірку проходить, в тому числі Deutsche Bank. Фігурантами розслідування також є трейдери декількох московських банків.

В ході перевірки Мін'юст США використовує угоду про співробітництво, досягнуту з банками в травні, для збору інформації та опитування трейдерів щодо можливого маніпулювання на ринках.

У травні п'ять великих міжнародних банків домовилися про виплату штрафів на суму понад 5 млрд доларів у зв'язку з претензіями американських регуляторів в рамках справи про маніпулювання валютними курсами.

Банки JPMorgan Chase, Barclays, Royal Bank of Scotland Group, Citigroup і UBS AG тоді зобов'язалися надавати Мін'юсту США інформацію про можливі порушення в сфері валютної торгівлі в обмін на імунітет проти судового переслідування.