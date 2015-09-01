Після переходу "ЛНР" на рубль Кремль заявив про "привабливість та надійність російської валюти"

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає РІА "Новини".

"Рубль залишається валютою, яка зберігає свою привабливість, залишається валютою, на яку можна спиратися, тому природно, що як міжнародна валюта вона може використовуватися скрізь", - сказав Пєсков.

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Як повідомляв УНІАН, основною валютою "ЛНР" з 1 вересня став російський рубль. Тепер виплати заробітної плати, пенсій і соціальних допомог будуть здійснюватися в рублях без прив'язки до української валюти. Планування, бюджетна, фінансова та податкова звітність також будуть формуватися в рублях.

Раніше президент РФ Володимир Путін на тлі падіння рубля заявив, що «немає необхідності турбуватися», так як цим питанням займається уряд.