Голова МВФ назвала причину слабкого зростання світової економіки

Слабке зростання світової економіки пов'язане з повільнішим відновленням в розвинених країнах і сильнішим уповільненням в державах, що розвиваються, заявила голова Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард, пише Прайм.

У липні МВФ прогнозував зростання світової економіки в 2015 році на 3,3%, що трохи нижче торішнього прогнозу в 3,4%.

"В цілому ми очікуємо, що зростання світової економіки залишиться помірним і, швидше за все, слабкішим, ніж ми очікували в липні минулого року", - заявила Лагард на початку дводенного візиту в столицю Індонезії.

За словами Лагард, таким країнам, як Індонезія, необхідно "бути уважними до зовнішніх ефектів" від уповільнення економіки Китаю, посилення глобальних фінансових умов та перспектив підвищення процентних ставок у США.

Голова МВФ також зазначила, що економіка Китаю сповільнюється, проте, вона не вважає уповільнення несподіваним.

"Перехід до вільнішої економіки і ризиків... є складним і може бути трохи нерівним. Тим не менш, у влади (Китаю – ред.) є політичні інструменти і фінансові буфери, щоб управляти таким переходом", - сказала вона.