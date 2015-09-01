Податківці більш ніж на третину зменшили відшкодування ПДВ бізнесу

Обсяг відшкодувань платежів з податку на додану вартість суб'єктам підприємництва України в серпні 2015 року порівняно з липнем знизився на 34,1% – до 4,460 млрд грн, йдеться в повідомленні Державної казначейської служби України.

Згідно з повідомленням, відшкодовано ПДВ в серпні 1678 господарюючим суб'єктам усіх регіонів України.

У регіональному розрізі найбільші обсяги відшкодувань одержали Київ (1,307 млрд грн), Дніпропетровська область (925,6 млн грн), Донецька область (620,1 млн грн),

У корпоративному сегменті найбільші обсяги відшкодувань одержали «Арселор Міттал Кривий Ріг» (535,093 млн грн, Дніпропетровська область), металургійний комбінат «Азовсталь» (494,531 млн грн, Донецька область).

Найменший обсяг відшкодувань одержали підприємці Луганської області – 2,799 тис. грн.

Обсяг відшкодувань ПДВ за січень-серпень 2015 року становив 37,931 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг відшкодувань платежів з податку на додану вартість суб'єктам підприємництва України в липні 2015 року порівняно з червнем збільшився на 28,3% – до 6,770 млрд грн.

Державна фіскальна служба звернулася до Міністерства фінансів з пропозицією здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики для погашення заборгованості з відшкодування податку на додану вартість (ПДВ-облігацій).