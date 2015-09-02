Норвегія перерахує 24 мільйони доларів у якості підтримки для бюджету і реформ в Україні

Про це йдеться в офіційній заяві міністра закордонних справ Норвегії Берге Бренда, передає depo.ua.

"Ця підтримка Україні потрібна для допомоги у досягненні реструктуризації та реформ. Для Норвегії важливо сприяти продовженню реформ в Україні. Українська влада повинна показати, що вона готова змінити культуру поганого управління і корупції, які стали причиною революції. Той факт, що Світовий банк і Міжнародний валютний фонд дають позитивну оцінку процесу реформ, показує, що Україна дійсно досягає успіхів", - заявив міністр.

Читайте такожЯпонія надала Україні 810 тисяч доларів на освіту та медицину

При цьому в норвезькому МЗС уточнюють, що за останні кілька тижнів конфлікт на сході України, де урядові сили ведуть боротьбу з російськими бойовиками, знову загострився.

"Україна має повне право захищати свою територіальну цілісність. Це надзвичайно важко проводити реформи в той час як частина країни активно дестабілізують проросійські сепаратисти, яких підтримують російські військові. Україна змушена витрачати на війну величезні гроші, хоча ці кошти могли бути використані для економічних реформ", - повідомляють у відомстві.

Читайте такожНорвегія відмовила Росії у перевірці своїх рибних підприємств

Раніше УНІАН повідомляв, що уряди України та Норвегії підписали доповнення до угоди про підтримку українського державного бюджету, що передбачають виділення гранту на загальну суму 200 млн норвезьких крон (еквівалент 26 млн дол.)