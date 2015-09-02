Кудрін спрогнозував рекордне зменшення частки Росії у світовому ВВП

Колишній міністр фінансів Росії Олексій Кудрін спрогнозував зниження частки Росії у світовому ВВП до 2,6% до 2020 року (за даними 2014 року частка РФ дорівнювала 3,3%).

Свою думку він висловив у статті, опублікованій в газеті «Комерсант» у середу, 2 вересня.

Засновник Комітету громадянських ініціатив зазначив, що частка буде «найменшою за всі роки нової Росії».

Кудрін також зазначив, що російська економіка після 2016 року буде зростати слабо — на 0,5-1,5% на рік, «що означає стагнацію».

Говорячи про ціни на нафту, Кудрін припустив високий рівень їх волатильності в найближчі три-чотири роки. Для того, щоб в цих умовах зберегти резерви, на думку Кудріна, Росії необхідно планувати витрати, орієнтуючись на ціну нафти $50 за барель і дефіцит бюджету не більше 1%.

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Кудрін зазначив, що не бачить готовності до реформ в діях російського уряду. Серед тенденцій він назвав посилення контрольних і правоохоронних функцій у вигляді перевірок по лінії деофшоризації, контроль над цінами та валютними операціями.

Нагадаємо, наприкінці серпня голова Мінекономрозвитку РФ Олексій Улюкаєв заявив, що російська економіка досягла дна, однак цей стан залишається «крихким». Міністерство погіршило прогноз щодо зниження ВВП в 2015 році з 2,8% до 3,3%, а також скоригувало у бік погіршення прогнози на 2016 рік.