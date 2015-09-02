Росія через обвал цін на нафту відмовиться від трирічного бюджету

Російська влада розглядає можливість переходу до однорічного планування бюджету. Причина — економічні труднощі (коливання цін на нафту, нестабільність на валютному ринку, санкції).

В таких умовах зводити доходи і витрати казни вкрай важко. Все це результат залежності Росії від нафти і газу, пише lenta.ru.

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Дмитро Медведєв закликав уряд врахувати низьку вартість вуглеводнів при формуванні нового бюджету. Крім того, кабінет міністрів задумався про перехід на короткострокове планування. Можливо, влада повернеться до однорічного формування казни (зараз діє трирічний бюджет). Причина зміни бюджетної політики очевидна: економічні труднощі, головна з яких — нестабільність на сировинних ринках.

З 18 червня 2014-го еталонна марка Brent подешевшала на 51 відсоток. Тоді за неї давали 106,54 долара за барель, 31 серпня 2015-го — трохи більше 54-х. Дворазове падіння цін стало шоком для Росії, міцно прив'язаної до енергоносіїв.

31 серпня залежність рубля від нафтових котирувань досягла максимального значення більш ніж за десять років. Кореляція між рублем і вартістю марки Brent становила 82 відсотки (при 100 відсотках валюта буде йти слід у слід за цінами на енергоносії), повідомило агентство Bloomberg.

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За даними Рахункової палати РФ, з січня по липень бюджет отримав 7,8 трильйона рублів. 3,5 трильйона з них (або 45%) — за рахунок торгівлі енергоносіями. Протягом останніх десяти років близько половини доходів забезпечуються вуглеводнями.

Міністр енергетики Олександр Новак прогнозує, що залежність Росії від нафти і газу знизиться тільки через 20 років. До 2035 року доходи казни від їх продажу становитимуть близько 40 відсотків.