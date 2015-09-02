Російський рубль продовжує втрачати позиції – опустився нижче 67 за долар

Торги валютою на Московській біржі відкрилися в середу зростанням курсу долара. На максимумі вартість американської валюти сягнула 67,2 руб., що на 35 коп. вище рівня вчорашнього закриття. Однак потім курс долара пішов вниз, опустившись до 66,383 руб.

Курс євро під час ранкових торгів впав нижче 75 руб., опустившись на мінімумі до 75,718 руб., що на 86,4 коп. нижче за рівень закриття вчорашніх торгів, повідомляє РБК.

Коливання курсів валют відбуваються на тлі зниження нафтових котирувань. У ході сьогоднішніх торгів на біржі ICE вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent з поставкою в жовтні 2015 року опускалася до $48,41 за барель, що на 2,3% нижче рівня закриття вчорашніх торгів.

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До 10:30 мск вартість долара на Московській біржі становила 66,566 руб., курс євро — 74,965 руб.

Офіційний курс долара з 2 вересня 2015 року встановлений ЦБ РФ на рівні 65,3495 руб., курс євро — 73,8449 руб.