Гривня опустилася на міжбанку до 22,10 за долар

У середу, 2 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 21,95/22,10 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 24,7570/24,9220 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3270/0,3300 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 21,9294 грн/дол., на цю годину було укладено 54 угоди на суму 10,62 млн дол.