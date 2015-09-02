Рада ратифікувала договір з Японією по кредиту для модернізації Бортницької станції

За рішення (№0052) проголосували 265 народних депутатів з 320 зареєстрованих у сесійній залі.

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Представляючи законопроект, міністр фінансів Наталія Яресько зазначила, що даним договором передбачено отримання кредиту у сумі 108,193 млрд єн, що за сьогоднішнім обмінним курсом становить близько понад $900 млн. За словами міністра, термін кредитування - 40 років; відстрочка платежу за кредитом та відсотками за користування - 10 років; відсоток за користування кредитом - 0,1.

Генеральним підрядником робіт є японська компанія; обсяг товарів японського виробництва, використаних під час реалізації проекту, має бути не меншим ніж 30% від вартості контракту.

Наталія Яресько повідомила, що субпозичальником кредиту уряд визначив «Київводоканал», який погашатиме кредит за рахунок складової для водовідведення .

Кредит надається Кабінету міністрів, представленим Міністерством фінансів, Японським агентством міжнародного співробітництва для реалізації проекту з модернізації Бортницької станції очистки стічних вод в рамках проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації» за пусковими комплексами 1-4 і частково 8-9:

1) технічне переоснащення споруд 2-го та 3-го блоків з метою забезпечення якісної очистки всього обсягу стічних вод на період будівництва нового 1-го блоку з влаштуванням систем дезодорації повітря від споруд блоків; 2) будівництво цеху механічного зневоднення осадів стічних вод; 3) будівництво технологічної лінії утилізації осадів стічних вод; 4) будівництво нового 1-го блоку.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня уряд Японії ухвалив рішення надати Україні допомогу в розмірі близько $1,5 млрд, в рамках якої буде надано кредит на модернізацію Бортницької станції аерації в Києві.