ЄБРР хоче купити до 35% акцій "Райффайзен Банку Аваль"

Європейський банк реконструкції та розвитку повідомив про намір придбати до 27,64 мільярда простих іменних акцій "Райффайзен Банку Аваль", що не перевищить 35% частку в його статутному капіталі, повідомив емітент у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

"Європейський банк реконструкції та розвитку повідомляє про намір придбати значний пакет акцій ПАТ "Райффайзен Банк Аваль". Зокрема, ЄБРР має намір придбати 27,640 мільярда простих іменних акцій "Райфайзен Банку Аваль" номінальною вартістю 10 копійок кожна, що не перевищує 35% простих акцій, випущених "Райфайзен банк Аваль", - говориться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, Європейський банк реконструкції і розвитку прийняв рішення підтримати проект, що передбачає входження в капітал другого за величиною банку з іноземним капіталом в Україні "Райффайзен Банку Аваль".

За інформацією банку, деталі угоди, включаючи суму докапіталізації за участю ЄБРР, будуть оприлюднені після завершення переговорів і підписання необхідних документів.