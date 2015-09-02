В Україні в обігу майже 300 мільярдів гривень готівки

Сума готівки, яка перебуває в обігу в Україні, становить 297,5 мільярда гривень, з яких 295,6 мільярда гривень складають банкноти (2,8 милливрдв штук), а 1,9 мільярда гривень – монети (12 мільярдів штук).

Про це повідомляється на сайті Національного банку України в матеріалах, підготовлених на честь 19-річчя з дня введення в обіг гривні.

За даними НБУ, станом на 1 вересня 2015 року загальна кількість банкнот на душу населення склала 64 штуки, а розмінних монет - 269 штук.

"Номінальний ряд грошових знаків України налічує зараз 16 номіналів, з них дев'ять номіналів банкнот і сім номіналів монет належним чином забезпечують потреби грошового обігу країни", - цитуються в повідомленні слова заступника глави НБУ Якова Смолія.

За його словами, сьогодні банкноти третього покоління (зразка 2003-2007 років) і четвертого покоління (зразка 2014 року) складають майже 98% всіх банкнот, що перебувають в обігу.

"Система захисту банкнот гривні знаходиться на одному рівні з системами захисту банкнот провідних країн світу, - зазначає Смолій. - Так, наприклад, на банкнотах гривні (середніх і високих номіналів) для візуального контролю застосовуються оптико-змінні зображення, які не імітуються за допомогою комп'ютерної та копіювальної техніки. Аналогічні захисні елементи введені, зокрема, на банкнотах євро і доларів США (останніх серій)".

Нацбанк відзначає, що ситуація з підробленими банкнотаминаціональної валюти є контрольованою і не носить загрозливого характеру.

Так, за даними регулятора, за підсумками 2014 року на 1 мільйон штук справжніх банкнот гривні припадало приблизно 3 штуки підроблених банкнот (у 2013 році - 3,5 штук, у 2012 році - 4,1 штуки, в 2011 році - 3,4 штуки). У країнах Євросоюзу, для порівняння, виходячи з даних офіційного сайту Європейського центрального банку, за підсумками 2014 році цей показник становив приблизно 48 штук підроблених банкнот євро (у 2013 році - 45 штук, у 2012 році - 35 штук, у 2011 році - 46 штук).

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Як повідомляв УНІАН, обсяг монетарної бази в Україні в липні виріс на 0,6% - до 332,3 мільярда гривень, тоді як обсяг грошової маси – знизився на 0,9%, до 966,4 мільярда гривень.

У 2014 році грошова маса зросла на 44,851 мільярда гривень, або на 4,9%, - до 953,846 мільярда гривень, монетарна база - на 8,5%, або на 26,055 мільярда гривень, - до 333,194 мільярда гривень.