У Яценюка підготували законопроект про конфіскацію активів оточення Януковича

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав Верховну Раду негайно розглянути і прийняти проекти урядових законопроектів, які стосуються підвищення соціальних стандартів, реструктуризації частини державного боргу, а також конфіскації активів, що раніше належали оточенню екс-президента Віктора Януковича і заарештовані в рамках розслідування діяльності попередньої влади.

Про це на засіданні уряду сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Ми з президентом спільно проведемо засідання Кабміну і на цьому засіданні хочемо підготувати і подати до парламенту кілька проектів законів, - сказав Яценюк. - Парламент має розглянути і підтримати ініціативу уряду і президента - сподіваюся, що парламентська коаліція буде разом з нами - про підвищення соціальних стандартів. Уряд вийшов з пропозицією про підвищення з 1 вересня цього року зарплат, пенсій, соціальних виплат і мінімальної зарплати. Тому перше – для країни потрібна підтримка реформістських законів, і тут парламент має бути єдиний у своєму прагненні підвищити соціальні стандарти, як пропонує уряд».

Щодо реструктуризації держборгу Яценюк відзначив, що завдяки домовленості з Комітетом кредиторів Україні вдалося повністю списати близько 4 млрд дол. зовнішніх догів. «Незважаючи на складні переговори, об'єктивно, що ніхто не хотів списувати борги, нам вдалося списати 4 млрд дол. і перенести виплати кредиту на 4 роки. Такий законопроект (про оформлення боргової операції - УНІАН) також буде внесений до парламенту», - сказав Яценюк.

Також він відзначив, що необхідно вже сьогодні вносити зміни в кримінально-процесуальне законодавство. Яценюк нагадав, що вже більше року заарештованими залишаються 1,5 млрд дол. коштів і цінних паперів, що належать оточенню Віктора Януковича. «Існуючий закон і судова система поки що не дозволили провести процедуру конфіскації активів. З цією метою уряд розробив проект закону про запровадження особливого порядку конфіскації», - сказав глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня Україна і Комітет кредиторів досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 млрд дол. Реструктуризація передбачає повне списання 4 млрд дол., відстрочку платежів по тілу кредиту на 4 роки, а також встановлення єдиної процентної ставки за бондами на рівні 7,75%.

При цьому Яценюк відзначив, що зекономлені на реструктуризацію кошти можуть бути використані для підвищення соціальних стандартів. У цьому зв'язку Кабінет міністрів України ініціював підвищення з 1 вересня мінімальних зарплат і пенсій в Україні й передав до парламенту відповідні зміни до державного бюджету для подальшого затвердження. Як відзначив Яценюк, йдеться про підвищення соціальних стандартів для 12 млн громадян України. За розрахунками уряду, з 1 вересня підвищення зарплат і пенсій торкнеться всіх українців, зайнятих як у бюджетній сфері, так і в корпоративному секторі. Мінімальна зарплата з 1 вересня становитиме 1378 грн. Мінімальна пенсія становитиме 1074 грн. Згідно із законом про держбюджет, на сьогодні мінімальна зарплата в Україні становить 1218 грн.