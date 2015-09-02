ЄС вирішив продовжити санкції проти Росії ще на півроку
Європейський Союз ухвалив рішення продовжити ще на півроку санкції проти російських компаній та приватних осіб, які підривають територіальну цілісність та суверенітет України.
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні постійних представників країн-членів ЄС (COREPER) і має бути остаточно затверджено до 15 вересня на засіданні Ради ЄС, повідомили власного кореспондента УНІАН у Раді ЄС.
«Це ще не остаточне рішення, але це означає, що є політичні домовленості. Продовжено запобіжні заходи, які переслідують тих, хто підриває територіальну цілісність, суверенітет України. Санкції продовжені ще на шість місяців», - зазначили у Раді ЄС.
Разом з тим кількість осіб, проти яких продовжено санкції, ще не відома, тому що з цього питання рішення ще не ухвалено.
«У березні цього року, коли санкції були поновлені, у списку було 150 осіб та 37 компаній. Але цього разу технічна робота ще продовжується, тому ми не можемо підтвердити кількість», - пояснили в Раді.
За словами співрозмовника агентства, остаточне рішення буде прийнято найближчими днями.
«Рада має ухвалити рішення до 15 вересня. Рішення може бути ухвалено будь-коли на наступних засіданнях і також може бути ухвалено за письмовою процедурою», - наголосили в Раді.
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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. Росія поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.
Через ці дії Євросоюз, США, Канада, Японія, Австралія та багато інших країн запровадили санкції проти Росії.
У березні 2015 року президент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що лідери Європейського Союзу на саміті ЄС вирішили пов’язати подальші санкції проти Росії з виконанням Мінських домовленостей, й ці заходи будуть чинними до повного виконання Мінських угод щодо врегулювання ситуації на сході України.