ЄС вирішив продовжити санкції проти Росії ще на півроку

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні постійних представників країн-членів ЄС (COREPER) і має бути остаточно затверджено до 15 вересня на засіданні Ради ЄС, повідомили власного кореспондента УНІАН у Раді ЄС.

«Це ще не остаточне рішення, але це означає, що є політичні домовленості. Продовжено запобіжні заходи, які переслідують тих, хто підриває територіальну цілісність, суверенітет України. Санкції продовжені ще на шість місяців», - зазначили у Раді ЄС.

Разом з тим кількість осіб, проти яких продовжено санкції, ще не відома, тому що з цього питання рішення ще не ухвалено.

«У березні цього року, коли санкції були поновлені, у списку було 150 осіб та 37 компаній. Але цього разу технічна робота ще продовжується, тому ми не можемо підтвердити кількість», - пояснили в Раді.

За словами співрозмовника агентства, остаточне рішення буде прийнято найближчими днями.

«Рада має ухвалити рішення до 15 вересня. Рішення може бути ухвалено будь-коли на наступних засіданнях і також може бути ухвалено за письмовою процедурою», - наголосили в Раді.

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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. Росія поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії Євросоюз, США, Канада, Японія, Австралія та багато інших країн запровадили санкції проти Росії.

У березні 2015 року президент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що лідери Європейського Союзу на саміті ЄС вирішили пов’язати подальші санкції проти Росії з виконанням Мінських домовленостей, й ці заходи будуть чинними до повного виконання Мінських угод щодо врегулювання ситуації на сході України.