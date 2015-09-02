Зведений бюджет виконано з профіцитом 15,4 мільярда гривень

Зведений бюджет України за січень-липень поточного року виконаний з профіцитом в сумі 15,4 мільярда гривень проти дефіциту в 28,021 мільярда гривень за аналогічний період минулого року, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Згідно з повідомленням, доходи зведеного бюджету за січень-липень 2015 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 37,5% – до 351,55 мільярда гривень, витрати – на 18,7%, до 335,285 мільярда гривень.

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Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України за підсумками січня-липня 2015 року зведений з дефіцитом в 2,3 мільярда гривень, що в 14,3 рази менше дефіциту за аналогічний період минулого року на 32,8 мільярда гривень.

Чинний держбюджет України на 2015 рікпередбачає доходи на рівні 502,260 мільярда гривень, витрати – 566,870 мільярда гривень, граничний обсяг дефіциту – 75,820 мільярда гривень, або 4,1% ВВП, стеля держборгу – 1,394 трильйона гривень.

Фактичний дефіцит держбюджету за 2014 рік, включаючи випуск ОВДП для компенсації різниці в тарифах місцевим бюджетам на оформлення відшкодування ПДВ, склав 78,07 мільярда гривень, що на 20,7% більше за показник 2013 року.