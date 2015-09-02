Нацбанк знову знизив офіційний курс гривні: 24,74 за євро і 21,98 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 3 вересня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2198.8664 (2 вересня – 2179.8518)

100 EUR – 2474.8241 (2 вересня – 2449.2815)

10 RUR – 3.2979 (2 вересня – 3.3357)

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Як повідомляв УНІАН, у середу, 2 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 22,00/22,17 гривні/долар.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро на рівні 24,7230/24,9120 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3290/0,3320 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 21,9887 гривні/долар, до цього часу була укладена 491 угода на суму 306,26 мільйона доларів.