Fitch знизило рейтинги Києва та Харкова

Про це агентство повідомляє у своєму прес-релізі.

Причиною зниження рейтингів міст є зниження рейтингу суверенної держави, що може призвести до обмеження здатності та бажання міста обслуговувати свій борг. Зазначається, що у відповідності до критеріїв агентства, місцеві рейтинги можуть бути оцінені вище державного у виняткових обставинах.

"Наразі будь-яка позитивна рейтингова зміна стосовно Києва є малоймовірною", - зазначає Fitch.

Окрім цього, агентство знизило старший незабезпечений рейтинг євробондів міста до рівня "C". Разом із тим, довгостроковий кредитний рейтинг Києва у місцевій валюті підтверджено на рівні "CC", короткостроковий рейтинг у місцевій валюті - на рівні "C".

Також повідомляється, що Fitch знизило довгостроковий кредитний рейтинг в іноземній валюті міста Харкова з "СС" до "C", і підтвердило у місцевій валюті на рівні "CCC". Короткостроковий рейтинг Харкова в іноземній валюті підтверджено на рівні "C".

Раніше УНІАН повідомляв, що рейтингове агентство Fitch очікувано знизило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті з "СС" до "С" після досягнення угоди з кредиторами про часткове списання заборгованості.