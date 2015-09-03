Німецький держбанк KfW позичить Україні 200 мільйонів євро

Міністерство фінансів України від імені держави Україна підписало кредитну угоду з державним банком Німеччини KfW про надання нашій країні кредиту в розмірі 200 млн євро на реалізацію проектів підтримки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія підписання відбулася в Києві.

Кредит є частиною кредитного пакета в 500 млн євро, наданого урядом Німеччини Україні навесні цього року. Решту суми кредиту буде розділено на кілька частин і надано нашій країні наступним чином: близько 210-220 млн євро Україна може отримати до кінця 2015 року, решту – на початку 2016 року. Кошти, як очікується, буде спрямовано на реалізацію проектів в енергетиці, інфраструктурі та на закупівлю необхідних товарів для реалізації проектів.

Залучення цього кредиту в 200 млн євро закладалося в державний бюджет на 2015 рік. Умови залучення коштів затверджено постановою уряду і передбачають встановлення процентної ставки за кредитом не вище 4,5% річних, а також сплату одноразового платежу за управління кредитом у сумі не більш як 1 млн євро.

Пільговий період кредитування становитиме 5 років, загальний період погашення кредиту – 15 років.

Коментуючи підписання угоди міністр фінансів України Наталія Яресько зазначила: «Я хочу висловити подяку за надання фінансової допомоги у такі складні для нас часи. Ми дякуємо народу Німеччини за його щедрість. Кредитна угода мільйонам українців дасть змогу одержати доступ до своїх депозитів у неплатоспроможних банках». Вона нагадала, що в Україні збанкрутувало близько 50 банків, що створило суттєву проблему для банківської системи і вкладників. «Тепер ми зможемо посилити позиції Фонду гарантування вкладів фізосіб», - сказала Яресько.

У свою чергу член управлінського комітету банку KfW Роланд Зіллер наголосив, що кредит – це ще один крок на підтримку реформ в Україні. «Стабілізація і довіра вкрай необхідні у непростій економічній ситуації. Підписання цієї угоди дасть змогу відновити довіру громадян України до банківської системи», - зазначив Зіллер.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ратифікувала кредитний меморандум з урядом ФРН про надання кредиту в розмірі 500 млн євро в липні поточного року.