Гривня зміцнилася на міжбанку до 22,10 за долар

У четвер, 3 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 21,90/22,10 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 24,6220/24,8420 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3260/0,3290 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 22,0443 грн/дол., на цей час було укладено 50 угод на суму 24,2 млн дол.