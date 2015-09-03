Мінфін пропонує встановити єдиний соцвнесок і податок на доходи фізосіб на рівні 20%

Міністерство фінансів представить сьогодні, 3 вересня, варіант податкової реформи в ході засідання Національної ради реформ при президентові України, повідомила журналістам міністр фінансів Наталя Яресько.

За її словами, Мінфін представить варіант реформи, що передбачає зміну низки податкових ставок та встановлення єдиної ставки в 20% для кількох податків, зокрема Єдиного соціального внеску та податку на доходи фізичних осіб.

"Так, буде так", - сказала Яресько.

Вона також повідомила, що кадрових питань, зокрема оцінки діяльності керівництва Державної фіскальної служби як органу, відповідального за реалізацію державної податкової політики, розглядати не будуть.

"Поки таких рішень не прийнято", - сказала міністр, відповідаючи на питання про те, чи варто чекати відставок, зокрема, відставки голови Митної служби Костянтина Лікарчука.

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Як повідомляв УНІАН, раніше міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавічус анонсував, що Національна рада реформ планує розглянути "як мінімум" два варіанти реформування системи оподаткування України.

На початку квітня Мінфін ініціював зміни до податкового законодавства і розробку нового Податкового кодексу. У серпні відбулася презентація основних принципів та ідей, закладених в новий документ. Вони стосуються змін у політиці справляння акцизів, запровадження податку на розкіш, зміни ставок ренти. Прийняття нового Податкового кодексу є одним із маяків програми реформ ключового кредитора країни - Міжнародного валютного фонду.