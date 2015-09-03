Лікарчук поскаржився, що Насиров "забрав" у нього митні департаменти

Голова Державної фіскальної служби України Роман Насиров тимчасово перевів у своє підпорядкування всі митні департаменти, якими керував його заступник Костянтин Лікарчук.

Відповідний наказ на своїй сторінці у Facebook оприлюднив Лікарчук.

Згідно з документом, в обов'язки Лікарчука тепер буде входити тільки управління санаторієм "Дніпро", який розташований в Криму.

"Ось цей новий шедевр Насирова про розподіл обов'язків ... Він його таки підписав...", - пише Лікарчук.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що Кабмін має намір переглянути роботу українських митниць та прийняти всі необхідні заходи, включаючи кадрові рішення щодо керівництва Митної служби, що входить до складу Державної фіскальної служби.

У липні Кабінет міністрів України заявив про намір провести тендер із залучення міжнародної компанії для управління кількома митницями - Закарпатською, Львівською, Волинською і Чернівецькою митницями. У число таких компаній увійшла британська компанія Crown Agents. Ймовірно, управління митницями буде проходити в експериментальному режимі.

З травня поточного року керівником митної служби є Костянтин Лікарчук.