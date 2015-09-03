Глава МВФ відвідає Україну 6 вересня для переговорів з владою

Директор-розпорядник ключового кредитора країни Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард має намір відвідати Україну орієнтовно 6 вересня, повідомив в ході традиційного брифінгу у Вашингтоні заступник керівника Департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Вільям Мюррей.

"Крістін Лагард має намір відвідати конференцію міністрів фінансів країн "Великої двадцятки" G-20 у Туреччині, - сказав Мюррей. – Також вона відвідає Україну для переговорів з владою 6 вересня".

Крім того, 22 вересня очікується візит місії ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду для переговорів з владою щодо другого перегляду програми співпраці між Україною і МВФ, повідомив в ході традиційного брифінгу у Вашингтоні заступник керівника Департаменту зовнішніх зв'язків Фонду Вільям Мюррей.

"Місія МВФ прибуде для перегляду програми орієнтовно 22 вересня", - сказав Мюррей.

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За його словами, в центрі уваги будуть питання продовження реформ, запровадження нової податкової політики, а також виконання зобов'язань України з подолання корупції.

Попередня місія МВФ працювала в Україні з 12 травня по 11 червня. Фонд визначив, що на той час Україна досягла критеріїв ефективності виконання програми реформ, узгодженої з Міжнародним валютним фондом, а також встигла прийняти ряд законів, які дозволяють продовжити реформи. Документи, зокрема, стосувалися розподілу прибутку НБУ, посилення незалежності Нацбанку, зобов'язання чиновників декларувати майно, встановлення економічно обґрунтованих тарифів та оздоровлення "Нафтогазу". Крім того, МВФ зазначив ознаки відновлення економічної стабільності в Україні, хоча і погіршив прогноз падіння економіки України за підсумками 2015 року до 9% в порівнянні з виданими у квітні прогнозом на 5,5%. Одночасно МВФ погіршив прогноз інфляції за підсумками року - до 46%, що також значно гірше раніше виданого прогнозу в 27%.