Рада прийняла закон про електронну комерцію

Верховна Рада України прийняла закон про електронну комерцію, що передбачає легалізацію дистанційного документообігу в електронному форматі.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосувало 235 народних депутатів при 226 необхідних.

Зокрема, згоду на використання персональних даних покупця може бути оформлено шляхом реєстрації в інформаційній системі суб'єкта електронної комерції.

Крім того, первинні та зведені документи обліку можуть створюватися як в паперовій, так і в електронній формі, а договори між продавцями і покупцями будуть вважатися дійсними в разі укладання в мережі Інтернет, що буде прирівнюватися до усного договору.

Разом з тим суб'єкти електронної комерції не будуть зобов'язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки.

При цьому дія закону буде поширюватися також на іноземні інтернет-магазини.

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Як повідомляв УНІАН, ринок електронної комерції в Україні в 2014 році скоротився порівняно з 2013 роком на 20% - до 1,6 мільярда доларів.

При цьому більшість українських інтернет-магазинів втратили від 15% до 30% обсягу продажів з-за окупації Росією Криму та військових дій в східних регіонах країни.