Гривня закрила міжбанк на рівні 22,10 за долар

У четвер, 3 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 22,00/22,10 гривні/долар, про це УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро знаходяться на рівні 24,4860/24,5950 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3250/0,3370 гривні/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 22,0156 гривні/долар, до цього часу було укладено 585 угод на суму 418,06 мільйона доларів.