Нацбанк послабив офіційний курс гривні: 24,45 за євро і 21,80 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 4 вересня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2201.5573 (3 вересня – 2198.8664)

100 EUR – 2472.1287 (3 вересня – 2474.8241)

10 RUR – 3.2854 (3 вересня – 3.2979)

Читайте такожГривня закрила міжбанк на рівні 22,10 за долар

У четвер, 3 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 22,00/22,10 гривні/долар.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро на рівні 24,4860/24,5950 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3250/0,3370 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 22,0156 гривні/долар, до цього часу було укладено 585 угод на суму 418,06 мільйона доларів.