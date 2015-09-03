Через девальвацію рубля середня сума хабара у Росії зросла втричі

Про це йдеться в доповіді всеросійської антикорупційної громадської приймальні «Чисті руки».

«На рівні корупції позначилася економічна криза, а також посилення забюрократизованості органів влади у зв'язку з прийняттям низки законів, спрямованих на контроль економіки, обмеження свободи слова і діяльності громадських організацій, - в цілому - наступ на права і свободи людини. Коли корупціонер в умовах кризи отримав можливість піти від відповідальності перед товариством, а у суспільства істотно скоротилися механізми контролю інститутів держави, це створило додаткові умови для зростання корупції», - йдеться в доповіді.

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Експерти організації зазначають, що середній розмір хабара у Росії за минулий рік виріс майже втричі – з 218 тисяч рублів (71 913 грн) до більш ніж 613 тисяч рублів (202 215 грн). За їхніми словами, дане зростання обумовлено девальвацією рубля, так як розмір доларового хабара зріс лише на 40% - до $9440.