Нацбанк найближчим часом знизить граничну суму готівкових розрахунків утричі
Зараз гранична сума готівкових розрахунків становить 150 тис. грн.
Правління Національного банку України найближчим часом ухвалить рішення щодо зниження граничної суми готівкових розрахунків в 3 рази - до 50 тис. грн з 150 тис. грн, що діє наразі.
Про це повідомляється на сайті регулятора з посиланням на заступника глави НБУ Якова Смолія.
Смолій нагадав, що громадське обговорення цієї ініціативи тривало до 25 серпня.
«На мою думку, було б доречно врегулювати це питання на законодавчому рівні, а також зосередити спільні зусилля всіх державних органів на стимулювання розвитку безготівкових платежів в нашій країні», - цитуються у повідомленні його слова.
Читайте такожВ Україні в обігу майже 300 мільярдів гривень готівки
Регулятор зазначив, що станом на початок вересня 2015 року поза банками враховувалося 276 млрд грн.
«Одним з головних завдань, які переслідує регулятор, пропонуючи зменшити обмеження на розрахунки готівкою до рівня 50 тис. грн, - залучення цих коштів у банківську систему», - наголошується у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, у березні цього року Національний банк повідомляв, що проводить консультації з банкірами щодо зниження граничної суми готівкових розрахунків для визначення нового оптимального порогу таких розрахунків.
Глава НБУ Валерія Гонтарєва в ході зустрічі з топ-менеджментом компаній – членів Американської торгівельної палати в лютому цього року заявляла, що Нацбанк має намір знизити граничну суму готівкових розрахунків.
З 1 вересня 2013 року в Україні діє обмеження максимальної суми готівкових розрахунків підприємств (підприємців) протягом дня до 10 тис. грн, для фізосіб при розрахунках з підприємствами (підприємцями) і між собою за договорами купівлі-продажу, що підлягає нотаріальному посвідченню, - до 150 тис. грн.