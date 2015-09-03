Нацбанк найближчим часом знизить граничну суму готівкових розрахунків утричі

НБУ знизить раничноу суму готівкових розрахунків до 50 тис. / Фото НБУ

Правління Національного банку України найближчим часом ухвалить рішення щодо зниження граничної суми готівкових розрахунків в 3 рази - до 50 тис. грн з 150 тис. грн, що діє наразі.

Про це повідомляється на сайті регулятора з посиланням на заступника глави НБУ Якова Смолія.

Смолій нагадав, що громадське обговорення цієї ініціативи тривало до 25 серпня.

«На мою думку, було б доречно врегулювати це питання на законодавчому рівні, а також зосередити спільні зусилля всіх державних органів на стимулювання розвитку безготівкових платежів в нашій країні», - цитуються у повідомленні його слова.

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Регулятор зазначив, що станом на початок вересня 2015 року поза банками враховувалося 276 млрд грн.

«Одним з головних завдань, які переслідує регулятор, пропонуючи зменшити обмеження на розрахунки готівкою до рівня 50 тис. грн, - залучення цих коштів у банківську систему», - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у березні цього року Національний банк повідомляв, що проводить консультації з банкірами щодо зниження граничної суми готівкових розрахунків для визначення нового оптимального порогу таких розрахунків.

Глава НБУ Валерія Гонтарєва в ході зустрічі з топ-менеджментом компаній – членів Американської торгівельної палати в лютому цього року заявляла, що Нацбанк має намір знизити граничну суму готівкових розрахунків.

З 1 вересня 2013 року в Україні діє обмеження максимальної суми готівкових розрахунків підприємств (підприємців) протягом дня до 10 тис. грн, для фізосіб при розрахунках з підприємствами (підприємцями) і між собою за договорами купівлі-продажу, що підлягає нотаріальному посвідченню, - до 150 тис. грн.