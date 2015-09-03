Порошенко розповів про майбутнє податкової системи, процитувавши давньо-китайського філософа

Про це повідомляє прес-служба голови держави.

«Податкова реформа не повинна робитись за рахунок пенсіонерів та соціально незахищених верств населення», – заявив Порошенко.

Президент наголосив на тому, що податкова політика має стимулювати економічне зростання. Результатом реформи має стати податкова система, яка буде зрозумілою для платника податків, легка в адмініструванні та адаптована до вимог Європейського Союзу. В той же час, зазначив президент, сплата податків повинна стати невідворотним обов’язком платника.

Глава держави навів слова давньо-китайського філософа Сун-цзи: «Стягнення непомірних податків – це дорога, що викликає розбій, збагачення ворога, призводить до загибелі держави».

Серед найгостріших проблем бізнесу президент назвав обтяжливе адміністрування податків, нестабільність податкового законодавства, високе фіскальне навантаження на фонд заробітної плати; а також тіньову економіку і контрабанду, які створюють чесним платникам податків завідомо неконкурентне становище. Також глава держави відзначив, що бізнес потерпає через агресію сусідньої держави та слабкість судової системи. Президент звернувся до Голови Верховної Ради Володимира Гройсмана та Заступника Глави Адміністрації Президента Олексія Філатова із закликом невідкладно на засіданні Конституційної Комісії розглянути питання судової реформи, яка має бути націленою на побудову справедливого суду.

Глава держави зазначив, що реформа сплати податків має бути рішучою і, у той же час, давати змогу бізнесу адаптуватися до неї.

У числі головних напрямків реформування Президент відзначив важливість створення дієвих стимулів для «детінізації» фонду оплати праці. «Рівень оподаткування не повинен стримувати розвиток економіки та створення нових робочих місць», – заявив Порошенко.

Глава держави висловив думку, що слід запровадити оподаткування багатства та предметів розкоші.

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Президент приділив особливу увагу оподаткуванню малого та середнього бізнесу, зазначивши: «Спрощена система оподаткування – це не примха бізнесу, а створення мільйонів робочий місць, де люди самозабезпечені робочим місцем, вони не дають значних надходжень до бюджету, і, разом з тим, не потребують видатків з бюджету для забезпечення соціальних ризиків і викликів. Це – реальний інструмент розвитку малого і середнього підприємництва в країні». За словами Порошенка, простота адміністрування для цієї категорії платників має зберігатися і передбачати збереження єдиного податку як такого. Глава держави також висловився за те, що стосується багатьох «спрощенців» – відсутність обмежень для роботи фізичних осіб-підприємців та малих підприємств як з фізичними, так і юридичними особами.

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«Головне, треба гарантувати, що ніяких нововведень заднім числом ми робити не будемо. Треба заспокоїти бізнес, підприємців. Ми будемо вести чесний, відкритий і прозорий діалог з бізнесом», – заявив президент, принагідно привітавши всіх з Днем підприємця, який відзначатиметься у цю неділю.

«Малий та середній бізнес або реалізує принцип самозайнятості, або створює робочі місця, що нам зараз вкрай необхідно. Ми не повинні заганяти назад в тінь людей, які нам повірили, в тому числі і минулого року, коли ми вносили зміни до кодексу, які їх стосуються. Просив би всіх – і урядовців, і народних депутатів пам’ятати, що ми тоді обіцяли підприємцям, і тримати слово», – заявив Порошенко.

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Також глава держави акцентував на важливості реформування Державної фіскальної служби. «Основне в роботі цього органу має стати якісне обслуговування платників податків, довіра до його роботи з боку громадян і бізнесу», – заявив Порошенко, підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня 2015 року вступила у силу податкова реформа.

Згідно з документом, кількість податків скоротилася з 22 до дев'яти. Залишилися податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб, податок на додану вартість, акцизний податок, рентна плата, збори, а також місцеві податки: податок на майно та єдиний податок.