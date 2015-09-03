Нацбанк збільшив суму зняття готівкової валюти за депозитами

Зазначена норма міститься в постанові правління НБУ №581.

"Послаблення спрямоване на відновлення довіри до банківської системи і притоку валютних депозитів", - наголошується в повідомленні на сайті регулятора.

При цьому НБУ продовжив до 4 грудня обмеження з продажу готівкової валюти до еквівалента 3 тис. грн на добу в одні руки, а також продовжив обмеження з видачі готівкової гривні через каси та банкомати на рівні 300 тис. грн на добу.

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Як повідомляв УНІАН, введені в березні обмеження НБУ були покликані стабілізувати відтік вкладів з банківської системи і зупинити стрімку девальвацію гривні, яка з моменту переходу НБУ до гнучкого курсоутворення на валютному ринку за 2014 рік і два місяці 2015 року знецінилася до долара США за офіційним курсом в 3,8 рази до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

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Після введення Нацбанком обмежень та отримання першого траншу Міжнародного валютного фонду в рамках нової програми, гривня менш ніж за два тижні зміцнилася і коливається в межах 20,5-23,5 грн/дол. протягом останніх шести місяців.