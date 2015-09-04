Нацбанк продовжив вимогу щодо обов'язкового продажу експортерами 75% валютної виручки

Зазначена норма міститься в постанові правління НБУ №581.

Постановою регулятор продовжує до 4 вересня вимогу щодо обов'язкового продажу експортерами 75% валютної виручки, обмеження по 90-денного граничному терміну експортно-імпортних розрахунків.

Згідно з постановою, з 4 вересня вимога щодо обов'язкового продажу валютної виручки не поширюватиметься на кошти, повернуті за ініціативою іноземного банку в дводенний термін.

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Регулятор дозволив при покупці клієнтами банків іноземної валюти не враховувати залишки коштів на їхніх рахунках у валюті третьої групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, що дозволить клієнтам, які мають на рахунках залишки неконвертованих валют купувати іноземну валюту.

Документом також дозволяється уповноваженим банкам знімати з контролю експортні операції клієнтів, якщо вони надали документальне підтвердження про припинення зобов'язань шляхом заліку зустрічних вимог у валютах, які не підлягають обов'язковому продажу. Сума таких зобов'язань не повинна перевищувати 0,5 млн дол. за одним контрактом.

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Також НБУ скасував вимогу про обов'язкове подання в пакеті документів для покупки або переказу іноземної валюти довідки з Державної фіскальної служби, яка свідчить про відсутність заборгованості зі сплати податків, що полегшить роботу компаній-імпортерів.

У той же час НБУ ввів заборону на купівлю валюти для розрахунків за імпорт продукції, митне оформлення якої було здійснено до 1 січня 2014 року в разі заміни боржника та / або кредитора у зобов'язанні за контрактом. Компанії-резиденти повинні будуть в такому випадку виконувати такі зобов'язання за рахунок власних коштів в іноземній валюті. Вимога не поширюється на життєво необхідні товари.

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Як повідомляв УНІАН, введені обмеження НБУ були покликані стабілізувати відтік вкладів з банківської системи і зупинити стрімку девальвацію гривні, яка з моменту переходу НБУ до гнучкого курсоутворення на валютному ринку за 2014 рік і два місяці 2015року знецінилася до долара США за офіційним курсом в 3,8 рази до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

Після введення Нацбанком обмежень і отримання першого траншу Міжнародного валютного фонду в рамках нової програми, гривня менш ніж за два тижні зміцнилася і коливається в межах 20,5-23,5 грн/дол. протягом останніх шести місяців.