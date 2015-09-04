Мінфін очікує повернення до бюджету присвоєних Януковичем 1,3 мільярда доларів

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла міністр фінансів Наталія Яресько.

"Думаю, нам потрібно більше говорити про те, і цього чекає громадськість, що не тільки будуть заарештовані або конфісковані активи Януковича, а що гроші дійшли до бюджету", - сказала Яресько.

Вона підкреслила, що це може бути одноразова акція.

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"Заарештовано активів на 1,3 млрд дол., або на 30 млрд грн. Говоримо поки тільки про ці суми", - сказала вона.

За її словами, таке одноразове фінансування дуже важливо для скорочення дефіциту бюджету України.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Швейцарії до кінця року планують прийняти закон, який прискорить повернення коштів, незаконно виведених до неї колишніми лідерами різних країн.