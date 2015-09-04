Насиров назвав призначення Лікарчука "політичною помилкою" і попросив звільнити

Голова державної фіскальної служби України Роман Насировназвав призначення своїм заступником Костянтина Лікарчука політичною помилкою і вже подав до Міністерства фінансів та Кабінету міністрів пропозицію про його звільнення.

Про це повідомив Насиров в ході прес-конференції.

“Лікарчук... на жаль, це політична помилка, що сталася і яку необхідно швидше виправити. Він виявився не в змозі виконувати ні функції заступника голови, ні за напрямом, яке спочатку було відведено йому. Я вже подав від себе матеріали про його корупційну діяльність у правоохоронні органи і пропозицію про його звільнення в Міністерство фінансів і Кабінет міністрів України", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 3 вересня, голова Державної фіскальної служби України Насиров тимчасово перевів у своє підпорядкування всі митні департаменти, якими керував його заступник Лікарчук.

Лікарчук є керівником митної служби з травня цього року.

При цьому Лікарчук неодноразово критикував Міністерство фінансів, а також голову ДФС Насирова за спроби обмежити самостійність митниці. На його думку, інституційна реформа Державної фіскальної служби, що здійснюється урядом України, не враховує повною мірою інтереси державної митниці.

Лікарчук вважає, що основний акцент у реформі, що здійснюється, робиться на фіскальній функції митниць, тоді як функції безпеки кордонів держави та сприяння міжнародній торгівлі залишаються без уваги.