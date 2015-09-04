Бюджету-2016 потрібні додаткові 130 мільярдів гривень - Мінфін

Державний бюджет на 2016 рік у разі збереження існуючої податкової системи і виконання всіх зобов'язань уряду вимагатиме більш як 130 мільярдів гривень додаткового фінансування, говориться в матеріалах Міністерства фінансів, підготовлених до засідання Національної ради реформ і опублікованих на веб-сайті міністерства.

"Додаткові фінансові потреби бюджету в наступному році становитимуть більш як 130 мільярдів гривень, - говориться в матеріалах міністерства. –З наступного року вже не діятиме додатковий імпортний збір, який у поточному році забезпечив близько 17 мільярдів гривень надходжень. По-друге, у 2016 році зменшаться надходження від Національного банку. Це ще 28 мільярдів гривень".

За розрахунками міністерства, зростуть на 16 мільярдів гривень видатки на оборону, на 19 мільярдів гривень – видатки на субсидії для громадян. Ще близько 7 мільярдів гривень потрібно на фінансування реформ – зокрема, на судову реформу, збільшення зарплат працівникам прокуратури і фінансування нової поліції.

Покрити ці бюджетні дірки Мінфін пропонує за рахунок детінізації економіки, підвищення культури сплати податків на всіх рівнях, удосконалення управління державними підприємствами, а також ефективної боротьби з контрабандою та конфіскації активів, отриманих злочинним шляхом.

Раніше Мінфін запропонував провести ряд удосконалень адміністрування податків і, крім іншого, об'єднати єдиний соціальний внесок і податок на доходи фізичних осіб, допускаючи при цьому, що втрати державного бюджету від недоотриманих відрахувань становитимуть не менш як 23,3 мільярди гривень, а дефіцит бюджету Пенсійного фонду становитиме не менш як 70 мільярдів гривень.

Читайте такожМінфін пропонує встановити єдиний соцвнесок і податок на доходи фізосіб на рівні 20%