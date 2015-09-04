СБУ зупинила відшкодування податків підприємствам Ахметова, зареєстрованим у "ДНР"

Служба безпеки України зупинила відшкодування податків трьом підприємствам, які зареєстровані на контрольованих терористами територіях і входять до складу холдингу «Метінвест».

Як повідомляє прес-центр СБУ, співробітники Служби безпеки зупинили відшкодування податку на додану вартість ТОВ "Метінвест-Україна", ПАТ "Харцизький трубний завод" та ПАТ "Єнакієвський металургійний завод".

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"Суб’єкти господарювання подали документи на відшкодування ПДВ, незважаючи на те, що їх юридичні та фактичні адреси, а також виробничі потужності знаходяться на територіях, тимчасово контрольованих терористичною організацією "ДНР". Завдяки реагуванню співробітників спецслужби у Державній казначейській службі тимчасово зупинено фінансування цих підприємств та необґрунтовані бюджетні видатки на їхню користь", - наголошується у повідомленні.

У відомстві нагадали, що, відповідно до положень Бюджетного кодексу України, здійснення витрат державного бюджету відбудеться тільки після повернення тимчасово окупованих терористами територій під контроль української влади.

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Довідка УНІАН. Харцизький трубний завод і Єнакієвський металургійний завод входять до складу групи «Метінвест».

Основними акціонерами «Метінвесту» є група бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,24%) і група «Смарт-холдинг» Вадима Новинського (23,76%).