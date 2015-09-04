Росії не вистачає грошей - позичить юані в Китаї

Мінфін РФ у проекті бюджету на 2016 рік передбачить для себе можливість виходу на зовнішні боргові ринки в межах 7 мільярдів доларів, при цьому не виключає запозичень в юанях в незначних обсягах.

Про це повідомляє Прайм з посиланням на заяву міністра фінансів Росії Сергія Сторчака.

"Напевно, ми теоретично можемо поставити собі (плани по зовнішніх позиках на наступний рік - ред.), у тому числі юаневі", - сказав Сторчак.

При цьому, за його словами, загальний обсяг запозичень, швидше за все, буде меншим за 7 мільярдів доларів.

"Не знаю, не впевнений, що ми таку цифру будемо писати (7 мільярдів доларів - ред.), - вона просто непідйомна", - зазначив Сторчак.

Відповідаючи на питання про можливі запозичення в юанях, заступник міністра визнав, що така можливість вивчається.

"Але ми ніколи цей інструмент не використовували, ми, можливо, будемо першими", - сказав він.

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Обсяг першого випуску в юанях повинен бути не дуже великим, вважає заступник глави російського Мінфіну, проте достатнім, щоб представляти інтерес для інвесторів. Він нагадав, що обсяг стандартних позик у доларах США - 1 млрд., євро - 500 мільйонів.